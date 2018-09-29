Beşiktaş maçının 'VAR' hakemi Ümit Öztürk oldu

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam sahasında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kayserispor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.

Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise Ümit Öztürk oldu. Öztürk, geçtiğimiz hafta Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev almıştı.