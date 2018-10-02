Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İsveç'in Malmö takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 14.00'te özel uçakla İsveç'in Malmö şehrine gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.