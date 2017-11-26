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26 Kasım 2017 13:40

Beşiktaş, Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Beşiktaş, Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı

26 Kasım 2017 13:40

Tur mücadelesinde Manisaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Beşiktaş, Tur maçında 28 Kasım Salı günü 14.30’da karşılaşacağı Manisaspor mücadelesi hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular idmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise antrenmana sahada yapılan ısınma koşuları, streching ve istasyon koşuları ile başladı. Pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapan siyah-beyazlılar, idmanı minik kalede yapılan maç ve şut çalışması ile noktaladı.


Beşiktaş, Manisaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.




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