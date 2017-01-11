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11 Ocak 2017 18:27

Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

11 Ocak 2017 18:27

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün basına açık antrenman yaptı. Başkan Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak’ın da takip ettiği çalışmada futbolcuların neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya ayağını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul’daki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basına açık olarak yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana istasyon çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, 3’erli gruplar halinde top kapma çalışması yaptılar. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Fikret Orman da idmanı izledi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak’ın da takip ettiği antrenmanda, sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu, takımdan ayrı olarak çalıştı. Milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Aboubakar ve sakatlığı süren Caner Erkin çalışmada yer almadı. Çift kale maç sırasında önce Olcay Şahan’ın, ardından da kaleci Tolga Zengin’in yüzüne top geldi. İki oyuncu da kısa süreli sakatlık yaşadı. Çift kale maçı 5-4 kazanan turuncu takımın, karşılaşma sonrasında yaşadığı sevinç de dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılar Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.



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