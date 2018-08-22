Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Ardından antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, eski futbolcular Cevad Prekazi ve Lazar Radovic antrenman öncesi Şenol Güneş ile sohbet etti.

Beşiktaş, yarın TSİ 21.30’da Partizan ile UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını oynayacak ve maçtan sonra özel uçakla İstanbul’a dönecek.