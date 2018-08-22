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22 Ağustos 2018 22:50

Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamladı

22 Ağustos 2018 22:50


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Ardından antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan, eski futbolcular Cevad Prekazi ve Lazar Radovic antrenman öncesi Şenol Güneş ile sohbet etti.


Beşiktaş, yarın TSİ 21.30’da Partizan ile UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçını oynayacak ve maçtan sonra özel uçakla İstanbul’a dönecek.




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