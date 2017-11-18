Beşiktaş, Porto maçı hazırlıklarına başladı

maçında Porto ile 21 Kasım Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları ile başladı. Antrenmanda İstasyon koşuları, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Akhisar maçında süre alan futbolcular, antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.