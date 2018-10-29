Beşiktaş-Rizespor maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu. Çakır'ın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak ise Barış Şimşek görev alacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'da başlayacak maçta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı müsabakada Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar da Yıldırım'ın yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Barış Şimşek yer alacak.

Barış Şimşek haftayı 2 VAR, 1 AVAR ile tamamladı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesinin AVAR'ı Barış Şimşek, 10. haftayı 2 VAR, 1 de AVAR göreviyle tamamlamış oldu. Şimşek, 27 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma ile 28 Ekim Pazar günü E.Y. Malatyaspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği müsabakada VAR hakemi olmuştu.

42 yaşındaki hakem, haftanın kapanış maçlarından biri olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise VAR odasında bu kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak bulunacak.