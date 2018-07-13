Beşiktaş saldırısı davasında acı tesadüf

Duruşma devam ederken olayda şehit düşen polis memuru Hamit Şahin’in adının verildiği TOMA aracının adliye binası önünde nöbette olması dikkat çekti.

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39’u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu 7 sanık iki ayrı cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanırken, çok sayıda şehit yakını, müşteki ve avukat da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler. Duruşmada savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve davanın bir sonraki celsesinin 20 ve 21 Eylül’de Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1 nolu salonda yapılmasına karar verdi.

Öte yandan, duruşmanın görüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde olayda şehit düşen polis memuru Hamit Şahin’in adının üzerinde bulunduğu TOMA aracının bekletilmesi dikkat çekti.