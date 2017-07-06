Beşiktaş, şampiyonluğu balo ile kutladı

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Four Seasons Bosphorus Otel’de şampiyonluk balosu düzenledi. Baloya başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp üyeleri katıldı.

Fikret Orman: “Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek”

Organizasyonun girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, “Yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bugün eğlenme günümüz. Hakkettiğimizi düşünüyorum. Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek” şeklinde konuştu.

Şenol Güneş: “Rakiplerimizin bizi yenmek hayalleri olduğunu biliyoruz”

Kutlamaları Ramazan’dan dolayı şimdi yaptıklarını söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, “Yeni sezona mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Daha önce yaptıklarımızı yeniden yapmak istiyoruz. Rakiplerimiz de çok güçlü değerli. Onların bizi yenmek için hayalleri olduğunu biliyoruz. Ama bizim de kendi gerçeğimiz, kendimizi geçmek olacak. Sezona başlarken eğleneceğiz inşallah. Ondan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Yeni sezona yeniden şampiyon olup, tekrar inşallah buraları görürüz” dedi.

“Pepe, Beşiktaş’ın gücünü arttıracaktır”

Yeni transfer Portekizli futbolcu Pepe’nin hatırlatılması üzerine Güneş, “Pepe ile söylenecek bir şey yok. Kariyeri, futbol başarısı belli, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş’ın gücünü arttıracaktır. Burada önemli olan takım büyüklüğü. Onun da takımın parçası olacağını düşünüyorum. Ona uygun da bir oyunca. Umarım faydalı bir oyuncu olur” diye konuştu.

Caner Erkin: “Sakatlığımı atlattım”

Geçtiğimiz sezon güzel bir şampiyon yaşadıklarını ifade eden takımın yıldız oyuncularından Caner Erkin, “Bu şampiyonluğu taçlandırmaya geldik. İnşallah güzel eğleniriz. Sakatlığımı atlattım. Önümüzdeki günlerde görürsünüz. Pepe büyük bir futbolcu. İnşallah Beşiktaş’a yararlı olur” değerlendirmesini yaptı.

Gökhan Gönül ise, bu organizasyonda bütün Beşiktaşlıların bir araya geldiğini söyleyerek, “Keyifli bir gün geçireceğiz” dedi. Gönül Pepe’nin transferinin hatırlatılması üzerine, “Hoş gelmiş” dedi.

Oğuzhan Özyakup: “Bu sene de farklı olmayacak”

İki sene üst üste şampiyon olmanın büyük bir başarı olduğunu belirten Oğuzhan Özyakup ise, “Bugün geçen sezonun başarısını kutlamak istiyoruz. Bizim için önümüzde zorlu bir kamp dönemi var. Bu sene de farklı olmayacak. Yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Beşiktaş’ta çok mutluyum” ifadelerini kullandı.