Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman takım halinde ısınma koşuları ile başladı. Ardından istasyon koşuları ve streching çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.55'de Vodafone Park'ta UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Sarpsborg ile karşılaşacak.