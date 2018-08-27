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27 Ağustos 2018 00:07

Beşiktaş, Şenol Güneş’le 3’te 3 yapamadı

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Beşiktaş, Şenol Güneş’le 3’te 3 yapamadı

27 Ağustos 2018 00:07

haftasında Antalyaspor’a mağlup olan Beşiktaş 6 puanda kalırken, siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in göreve geldiği 4. sezonda da lige 3’te 3’le başlayamadı.


Antalyaspor’a karşı sahasında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve geldiği 4. sezonda da lige 3’te 3’le başlayamadı. 2015-2016 sezonunda ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında ise lige 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladı. Bu sezona Akhisarspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, Antalyaspor’a mağlup olarak bu sezon da ligde 3’te 3 yapamadı.




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