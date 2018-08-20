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20 Ağustos 2018 17:02

Beşiktaş Sompo Japan’ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic

Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Japan, başantrenörlük görevine Dusko Ivanovic’i getirdi.

Beşiktaş Sompo Japan’ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic

20 Ağustos 2018 17:02


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic getirildi. 61 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.


Antrenörük kariyerine 1997-1998 sezonunda İsviçre’nin Fribourg takımında başlayan Dusko Ivanovic, şu takımları çalıştırdı:


1997-1998 Fribourg


1998-1999 Fribourg


1999-2000 Limoges


2000-2001 Tau Vitoria


2001-2002 Tau Vitoria


2002-2003 Tau Vitoria


2003-2004 Tau Vitoria


2004-2005 Tau Ceramica


2005-2006 Barcelona


2006-2007 Barcelona


2007-2008 Barcelona


2008-2009 Tau Ceramica


2009-2010 Caja Laboral


2010-2011 Caja Laboral


2011-2012 Caja Laboral


2012-2013 Caja Laboral


2014-2015 Panathinaikos


2015-2016 Khimki


2016-2017 Khimki




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