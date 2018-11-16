Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde basına kapalı yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.

Öte yandan, U-21 takımımızdan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15.00'de İstanbulspor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maç ile devam edecek.