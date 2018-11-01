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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaşı, Spor Toto Süper Lig’in 11.

Beşiktaşı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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