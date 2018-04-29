Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 16:37

Beşiktaş taraftarı derbi için yola çıktı

Beşiktaş taraftarı derbinin oynanacağı Türk Telekom Stadı’na hareket etti.

Beşiktaş taraftarı derbi için yola çıktı

29 Nisan 2018 16:37

Seyir halindeki otobüse binmeye çalışan bir taraftar ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı.


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. Saatler öncesinden toplanan taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binerek maçın oynanacağı Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’na doğru harekete geçti. Bu esnada bir taraftar seyir halinde olan bir otobüse binmeye çalıştı. Koşarak otobüse binmeye çalışan taraftar yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Hafif şekilde yaralanan taraftara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralı taraftar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Beşiktaşlı taraftarların Türk Telekom Stadı’na gidişi sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Vodafone Park’tan ayrılan taraftarlar oluşturulan güvenlik kordonuyla derbinin oynanacağı noktaya hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    21°C
  • Çarşamba
    Sisli
    24°C
  • Perşembe
    Sisli
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç