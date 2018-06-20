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20 Haziran 2018 13:38

Beşiktaş taraftarı mesaiye başladı!

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Beşiktaş taraftarı, transfer için ismi geçen Davy Klaassen, Rafael ve Daniel Sturridge’in sosyal medya hesaplarını ’Come to Beşiktaş’ yazarak adeta bombardımana tuttu.

Beşiktaş taraftarı mesaiye başladı!

20 Haziran 2018 13:38


Transfer dönemlerinde sosyal medyada çok aktif olan Beşiktaş taraftarı mesaiye başladı. Geçtiğimiz sezon özellikle Pepe transferinde çok etkin bir rol oynayan siyah-beyazlılar, Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen 3 futbolcuyu mesaj bombardımanına tuttu. Everton forması giyen Davy Klaassen, Lyon’da oynayan Brezilyalı futbolcu Rafael ve Liverpool’a geri dönen Daniel Sturridge’in sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafa Beşiktaşlı taraftarlar yüzlerce mesaj gönderdi. Golcü oyuncu Daniel Sturridge’in sosyal medya hesabına birkaç hafta önce mesaj yollamaya başlayan Beşiktaşlıar, sağ bek transferi için gündemde olan Rafael’i de mesaj yağmuruna tuttu. Bu isimlerin ardından Talisca’nın yerine kadroya katılması gündemde olan Davy Klaassen, Beşiktaş taraftarının yeni hedefi oldu.




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