Beşiktaş taraftarı takımı tribüne çağırdı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını siyah-beyazlılar Babel’in golüyle 1-0 önde kapatırken, Beşiktaşlı taraftarlar, devre bitiminde takımlarını tribüne çağırdı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını siyah-beyazlılar Babel'in golüyle 1-0 önde kapatırken, Beşiktaşlı taraftarlar, devre bitiminde takımlarını tribüne çağırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Babel'in uzaktan attığı golle 1-0 önde kapatırken, siyah-beyazlı taraftarlar da golde büyük coşku yaşadı. Hakem Fırat Aydınus'un ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla siyah-beyazlılar, takımlarını uzun süre alkışladıktan sonra tribüne çağırdı. Beşiktaşlı futbolcular, tribünlere giderek taraftarları alkışladı.