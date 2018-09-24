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Beşiktaş taraftarı takımı tribüne çağırdı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını siyah-beyazlılar Babel’in golüyle 1-0 önde kapatırken, Beşiktaşlı taraftarlar, devre bitiminde takımlarını tribüne çağırdı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını siyah-beyazlılar Babel'in golüyle 1-0 önde kapatırken, Beşiktaşlı taraftarlar, devre bitiminde takımlarını tribüne çağırdı.


Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Babel'in uzaktan attığı golle 1-0 önde kapatırken, siyah-beyazlı taraftarlar da golde büyük coşku yaşadı. Hakem Fırat Aydınus'un ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla siyah-beyazlılar, takımlarını uzun süre alkışladıktan sonra tribüne çağırdı. Beşiktaşlı futbolcular, tribünlere giderek taraftarları alkışladı.

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