Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın yapılacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 280 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından aranarak içeri alındı.