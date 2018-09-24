İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın yapılacağı Ülker Stadyumu’na ulaştı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın yapılacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle Kadıköy'ün yolunu tutan 2 bin 280 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından aranarak içeri alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.