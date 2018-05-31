Beşiktaş Tosic’i borsaya bildirdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Dusco Tosic’in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi. 33 yaşındaki futbolcu yeni takımı ile sözleşme imzalamak üzere sezon sonu Çin’e gitmişti.

Beşiktaş’a 2015-2016 sezonunun başında Gençlerbirliği’nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah-beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol kaydetti. Tosic’in Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.