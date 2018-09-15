Beşiktaş Tüzük Tadil Kongresi başladı

Beşiktaş’ta Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi başladı.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi başladı. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde başlayan genel kurulda 4 maddenin değişimi oylanacak.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi başladı. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde başlayan genel kurula katılım oldukça yoğundu. Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in toplantının açılışını yapmasıyla birlikte Şener Yurdakulu ve Ali Rıza Dizdar, Divan Başkanlığı'na aday gösterildi. Oy çokluğuyla Şener Yurdakulu başkan seçildi.