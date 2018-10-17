İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, U21 takımını 1-0 mağlup etti

Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. U21 takımıyla hazırlık maçı yapan siyah-beyazlılar, mücadeleyi Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı. Adem Ljajic, maçın ilk 15 dakikasında oynarken, daha sonra ağrıları arttığı için riske edilmedi.


Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Göztepe deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde U21 takımıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazandı. Sırbistan Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında tedavisine hemen başlanan Adem Ljajic de, karşılaşmanın ilk 15 dakikasında forma giydi. Ağrıları artan Ljajic, kenara gelirken, bu futbolcunun yerine Jeremain Lens oyuna dahil oldu. İkinci yarıda ise Vagner Love, aldığı bir darbe sonrasında sakatlık yaşadı. Oyuna devam eden Love, sonrasında riske edilmemek için kenara alındı. Cumartesi günü oynanan U21 mücadelesinde sakatlık yaşayan ve sol dizinde ödem oluşan Adriano ise Fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın tek idman yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.