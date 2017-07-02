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02 Temmuz 2017 21:03

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

02 Temmuz 2017 21:03


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, ilk olarak denge çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra idman, çeşitli pas oyunları ve 5’e 2 top kapma ile devam etti. Yarı sahada 4 minyatür kalede yapılan maçtan sonra antrenman, istasyon çalışması ile sona erdi.


Kaleciler de kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.


Antrenmanda geçtiğimiz sezon sonunda milli takımlarında görev alan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan ve Cenk ile izinli olan Fabri, Marcelo, Adriano ve Talisca yer almadı.


Konfederasyonlar Kupası’nda Portekiz Milli Takım kadrosunda olan Ricardo Quaresma da çalışmada yer almadı.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam saatlerinde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.




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