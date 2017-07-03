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03 Temmuz 2017 12:43

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

03 Temmuz 2017 12:43


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenmanın ilk bölümü salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra saha çalışması yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda sahada yapılan çalışmalarda kondisyon koşuları ve pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Antrenmana sağlık kontrollerine katılan oyuncular ile milli takımlardan dolayı izinli olan futbolcular katılmadı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.




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