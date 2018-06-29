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29 Haziran 2018 20:22

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

29 Haziran 2018 20:22


Beşiktaş, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını yapılan idmanla noktalamış oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. Pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, çabukluk antrenmanı ve şut idmanı üzerinde durdu.


Antrenmana izinli olan Gökhan Töre, Medel, Oğuzhan, Babel ve Adriano katılmazken, bu oyuncuların Slovakya kampına katılacağı belirtildi.


Öte yandan ülkelerinin milli takımlarında bulunan Quaresma, Pepe ve Vida da çalışmaya katılmadı.



İkinci etap Slovakya’da


Siyah-beyazlılar, İstanbul’da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını yapılan antrenmanla tamamladı. Beşiktaş kafilesi, yarın saat 14.00’de Slovakya’ya hareket ederek, ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek.




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