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18 Eylül 2017 22:03

Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Süper Lig’in 5.

Beşiktaş, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

18 Eylül 2017 22:03

haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, yeşil-beyazlı ekibi 2-0’lık skorla mağlup ederek, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.


hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldiği Atiker Konyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip alınan bu sonuçla Süper Lig’de oynanan son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.


Ligdeki son mağlubiyetini geçen sezon Medipol Başakşehir deplasmanında 3-1’lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor galibiyeti ile 10 maçla çıkarılan yenilmezlik serisinde 8 galibiyet 2 beraberlik aldı.




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