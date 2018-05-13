Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 16:32

Beşiktaş Yönetimi, 2017 yılı mali ve idari açıdan ibra edildi.

IHAAW163241-SPO/13-05-2018 - Beşiktaş Yönetimi, 2017 yılı mali ve idari açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Yönetimi, 2017 yılı mali ve idari açıdan ibra edildi.

13 Mayıs 2018 16:32

13.05.2018 16:32:41 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç