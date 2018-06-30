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30 Haziran 2018 14:48

Beşiktaş, yurt dışı kampı için Slovakya’ya gitti

Beşiktaş, yeni sezon yurt dışı kamp çalışmalarının ilk etabı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’ya gitti.

Beşiktaş, yurt dışı kampı için Slovakya’ya gitti

30 Haziran 2018 14:48


Siyah-beyazılar, 2018-2019 sezonu çalışmalarını yurt dışında sürdürmek için Slovakya’nın Bratislava şehrine gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna 26 futbolcuyu dahil etti. 8 Temmuz Pazar gününe kadar Bratislava’da kamp yapacak siyah-beyazlılar, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Kartal, 11-20 Temmuz tarihleri arasında ise Avusturya’da yurt dışı hazırlık kampının ikinci etabını gerçekleştirecek.


Teknik Direktör Şenol Güneş, Slovakya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:



"Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy


Necip Uysal, Tolgay Arslan, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdem Seçgin, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre."


Beşiktaş’ın yurt dışı hazırlık maçları programı şöyle:



Slovakya Kampı



7 Temmuz Cumartesi


Beşiktaş - BFC Siofok



8 Temmuz Pazar


Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor


Avusturya Kampı



12 Temmuz Perşembe


Beşiktaş - Shaktar Donetsk



15 Temmuz Pazar


Beşiktaş - CSKA Moskova



17 Temmuz Salı


Beşiktaş - Reading



20 Temmuz Cuma


Beşiktaş - Krasnodar




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