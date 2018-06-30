Beşiktaş, yurt dışı kampı için Slovakya’ya gitti

Siyah-beyazılar, 2018-2019 sezonu çalışmalarını yurt dışında sürdürmek için Slovakya’nın Bratislava şehrine gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, kamp kadrosuna 26 futbolcuyu dahil etti. 8 Temmuz Pazar gününe kadar Bratislava’da kamp yapacak siyah-beyazlılar, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Kartal, 11-20 Temmuz tarihleri arasında ise Avusturya’da yurt dışı hazırlık kampının ikinci etabını gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Slovakya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

"Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy

Necip Uysal, Tolgay Arslan, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdem Seçgin, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre."

Beşiktaş’ın yurt dışı hazırlık maçları programı şöyle:

Slovakya Kampı

7 Temmuz Cumartesi

Beşiktaş - BFC Siofok

8 Temmuz Pazar

Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor

Avusturya Kampı

12 Temmuz Perşembe

Beşiktaş - Shaktar Donetsk

15 Temmuz Pazar

Beşiktaş - CSKA Moskova

17 Temmuz Salı

Beşiktaş - Reading

20 Temmuz Cuma

Beşiktaş - Krasnodar