Beşiktaş’a Portekizli hakem

Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği B36 Torshavn mücadelesini Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Carlos Miguel Taborda Xistra yönetecek.

Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, 2 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park’ta Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federayonu’ndan Carlos Miguel Taborda Xistra yönetecek. Xistra’nın yardımcılıklarını Nuno Filipe Dos Santos Toms Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Vitor Jorge Fernandes Ferreira görev alacak.