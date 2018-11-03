Beşiktaş'ın Başakşehir kabusu devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla siyah-beyazlılar ile oynadığı son 6 maçı da yenilgi yüzü görmeden tamamlamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle siyah-beyazlı takım karşısındaki üstünlüğünü de sürdürmüş oldu. Abdullah Avcı'nın takımı, Beşiktaş ile oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Başakşehir, söz konusu periyotta rakip ağlara ise 9 gol bırakmayı başardı.

Evindeki üstünlüğünü korudu

Bu akşamki mücadeleyle birlikte 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş ile 11. maçına çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 1'in kaybeden turuncu-lacivertli takım, geriye kalan 10 mücadelenin 5'ini kazanırken, 5'inde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir, sahasında Beşiktaş'a karşı tek mağlubiyetini 2-1'lik skorla 2014-2015 sezonunda almıştı.