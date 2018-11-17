Beşiktaş'ın borcu: 2 milyar 495 milyon TL

Beşiktaş'ın 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 TL borcu olduğu açıkladı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda borç açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlıların borcuyla ilgili bilgiler verdi. Siyah-beyazlıların toplam 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 TL borcu olduğu ifade edilirken, bu borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 TL'sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 710 milyon 479 bin 657 TL'sinin ise kulübe ait olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın toplam alacağının 376 milyon 157 bin 524 TL olduğu ifade edilirken, borç-alacak farkı ise 2 milyar 119 milyon 110 bin 163 TL olarak belirlendi.