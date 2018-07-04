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04 Temmuz 2018 21:07

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş’ın 2018-2019 sezonu boyunca kullanacağı formalar tanıtıldı.

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

04 Temmuz 2018 21:07


Beşiktaş’ın 2018-2019 sezonu boyunca kullanacağı formalar, taraftarlarla buluşuyor. Uzun süredir merakla beklenen forma setinde; beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkte formalar yer alıyor. Beşiktaş ve adidas işbirliğiyle geliştirilen formalar, en ileri ve en yenilikçi teknolojiler ile hazırlandı. Beşiktaş 2018 - 2019 sezonu formalarının fiyatları ise yetişkin formaları için 189 TL ve çocuk formaları için de 139 TL olarak belirlendi.


Beşiktaş 2018-2019 sezon formalarının tanıtımı için dijital mecralarda lanse edilmek üzere, Alina Boz, Mehmet Ozan Dolunay ve Doğaç Yıldız gibi Beşiktaşlı ünlülerin yanı sıra, farklı uluslardan dansçı ve oyuncuların yer aldığı bir reklam filmi de hazırladı.



Fikret Orman: “Yeni sezon formalarımızın büyük başarılarda futbolcularımıza eşlik etmesini diliyorum”


Yeni sezon formalarını çok beğendiğini dile getiren Başkan Fikret Orman ise şu açıklamaları yaptı:


"2018-2019 sezonu boyunca sahalarda oyuncularımızın üzerinde izleyeceğimiz formaların, kulübümüze, tüm yaş gruplarında ve kategorilerde büyük başarılar getirmesini diliyorum. Tüm taraftarlarımızın; tıpkı tanıtım sürecinde dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, hoş görüyle, vicdanla, yani Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç günlerinde değil, günlük hayatlarından da yeni sezon formalarını üzerilerinde gururla taşımalarını temenni ediyorum.”


Öte yandan 2018-2019 sezonu Beşiktaş yetişkin formaları 189 TL çocuk formaları ise 139 TL’lik satış fiyatıyla, yarından itibaren adidas yetkili satış noktaları, shop.adidas.com.tr/besiktas adresi, tüm Kartal Yuvası mağazaları, kartalyuvasi.com.tr ve kartalyuvasi.eu adresinde taraftarın beğenisine sunulacak.




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