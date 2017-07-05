Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Pepe, İstanbul’da

Transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, suskunluğunu dünyaca ünlü futbolcu ile bozdu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan siyah-beyazlılar, son olarak Real Madrid’de forma giyen Pepe’yi kadrosuna kattı. Madrid ekibi ile sözleşmesi biten Portekizli futbolcu, Beşiktaş ile anlaştı. Yıldız defans oyuncusu, gece geç saatlerde Atatürk Havaalanı’ndan Türkiye’ye girişi yaptı. 34 yaşındaki futbolcuyu, havaalanında çok sayıda siyah-beyazlı taraftarlar da karşıladı.

Pepe, bugün saat 9.00’da Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız futbolcuya saat 14.00’de de Vodafone Park’da imza töreni düzenlenecek.