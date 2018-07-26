Beşiktaş’ta 21 yaşındaki genç kız 5. kattan düştü

kattan aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren kızın, düştükten sonra binadan 3 kişinin koşarak kaçtığı iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.45 sıralarında Beşiktaş Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel bir üniversitede Mimarlık Bölümünde öğrenci olan 21 yaşındaki Alexandra Sabuncu, arkadaşı Kate Rose Penso (21) ile buluşarak önce havuza gitti. İkili ardından Jason Yusuf Levi’nin (24) evine gittiler. Sabuncu arkadaşlarıyla burada bir süre vakit geçirdikten sonra saat 20.45 sıralarında 5. kattan aşağıya düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralan genç kız, çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yapmasının ardından güvenlik kamera görüntülerini aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, olay esnasında evde bulunan Sabuncu’nun arkadaşlarının da polis merkezinde ifadelerini aldı. Arkadaşları ifadelerinde, Alexandra’nın ailevi sorunlar olduğu ve alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra atladığını iddia ettiler.

“3 erkek şahıs binadan koşarak kaçtı”

Burada ilk ameliyatı yapılan genç kız ardından bir dizi ameliyat için Çağlayan’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Halen daha bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Sabuncunun birçok kez ameliyat geçirmediği ve uyandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Soruşturmanın başlamasının ardından Sabuncu’nun ailesinin avukatı Ece Dayıoğlu’da olayla ilgili araştırma gerçekleştirdi. Araştırmalar sürdüğü sırada olay esnasında tesadüfen oradan geçen K.K. Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, “Olay günü Alexandra terastan düştükten sonra Jason hemen yanına koştuğunu ifade etmişti. Kate ise Alexandra’nın yanına hiç inmemişti. Ancak olaya tanık olan K.K., bize ‘Olay meydana geldikten yaklaşık bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım. Bu sırada 3 erkek şahıs binadan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştılar’ dedi. Eğer bu doğru ise intiharı bırakın düşme olayı bile olmayabilir” ifadesini kullandı.

Avukat Dayıoğlu ayrıca Alexandra’nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Kendisi bir dizi operasyon geçirdi, bilinci hala kapalı ama bedensel tepki veriyor" dedi.

Çevredeki vatandaşlar ise genç bir kızın 5. kattan düştüğünü ve hastanede tedavi altında olduklarını ifade etti.