Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 03:56

Beşiktaş’ta 5 metre ‘den düşen özel güvenlik görevlisi yaralandı

İstanbul (İHA) – Beşiktaş’ta bir apartmanda özel güvenlik görevlisi, güvenlik kulübesini yıkadığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.

Beşiktaş’ta 5 metre ‘den düşen özel güvenlik görevlisi yaralandı

04 Mayıs 2018 03:56

Apartmanın bahçesine düşen güvenlik görevlisi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, güvenlik kulübesini temizlediği esnada ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesindeki toprak zemine düştü. Düştüğü yerde acı içinde kıvranan güvenlik görevlisi Deniz Çelik’in bağrışmalarını duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde acı içinde kıvranan Deniz Çelik’e ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Çelik, olay yerine çağrılan itfaiye yardımıyla merdiven kullanılarak yukarı çıkartıldı.


Apartman sakini serumu elinde tuttu


Güvenlik kulübesini temizlediği esnada ayağı kayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Deniz Çelik’e ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sağlık görevlilerinin yaralı güvenlik görevlisine müdahale ettiği esnada ise apartman sakini bir vatandaş serum şişesini elinde tutarak sağlık görevlilerine yardım etti. İtfaiye merdiveni kullanılarak bahçeden çıkartılan Deniz Çelik daha sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.


15 yıldır apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik’in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
  • Cuma
    25°C
  • Cumartesi
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç