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25 Haziran 2018 23:33

Beşiktaş’ta Aboubakar sesleri

Golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş’ın, eski yıldızı Vincent Aboubakar’la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Beşiktaş’ta Aboubakar sesleri

25 Haziran 2018 23:33

Yıldız futbolcu için Fransız ekibi Marsilya da devrede.


Sağ bek ve forvet transferi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş’ın, eski golcüsü Vincent Aboubakar’la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 2016-2017 sezonunun özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız futbolcunun yeniden kiralanması gündemde. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmek istediği futbolcu için Fransız ekibi Marsilya da devrede. Yeni sezon öncesinde gol yollarına önemli bir ismi transfer etmek isteyen Marsilya’da ilk hedef Mario Balotelli. Bu futbolcu için girişimlerini hızlandıran Marsilya, eğer transferde mutlu sona ulaşamazsa B planı olarak listeye Aboubakar’ı eklemiş durumda. Bu transferin duyulmasıyla elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Yarın saat 19.00’da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanacak olan Beşiktaş, yurt dışı kampına kadar bu transferi bitirmeyi hedefliyor.




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