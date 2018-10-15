İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta Adriano şoku

Beşiktaş, cumartesi günü U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Adriano’yla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, cumartesi günü U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Adriano'yla ilgili açıklama yaptı. Sol diz iç yan bağ ve kapsülünde ödem tespit edilen Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Milli ara sebebiyle cumartesi günü U21 takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Adriano, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano'nın çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. Adriano'nun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.