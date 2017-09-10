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10 Eylül 2017 13:31

Beşiktaş’ta Devler Ligi mesaisi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Porto maçının hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş’ta Devler Ligi mesaisi

10 Eylül 2017 13:31


Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Porto maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaydı. Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giyen futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana sahada ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas idmanı yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı duran top çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maç ile sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.




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