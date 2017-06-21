Beşiktaş’ta eğlence mekanı sahibi bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 01.15 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, bir kafede bir süre oturduktan sonra kafeden ayrılan gece kulübü işletmecisi Ozan Ataer Atıcı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Atıcı saldırı sonrası kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Atıcı’ya olay yerinde ilk müdahale ettikten sonra Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Atıcı’nın hayati tehlikesi olmadı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek cip ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.