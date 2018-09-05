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05 Eylül 2018 20:05

Beşiktaş’ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaşı, Spor Toto Süper Lig’in 5.

Beşiktaş’ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

05 Eylül 2018 20:05

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda olan; Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı.


Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.




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