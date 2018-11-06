Beşiktaş'ta Genk maçı hazırlıkları sürdü

maçında Genk ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Belçika deplasmanında Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 14.00'te özel uçakla Belçika'ya gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı statta yapacak.