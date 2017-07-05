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05 Temmuz 2017 20:58

Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

05 Temmuz 2017 20:58


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan 3’lü turnuva maçları ile tamamlandı.


Antrenmana salonda çalışan Gökhan Gönül ile izinli olan Quaresma ve Talisca katılmadı.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.




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