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08 Temmuz 2017 14:09

Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına bu sabah sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

08 Temmuz 2017 14:09


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman denge, kuvvet ve kondisyon ağırlıklıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge ve kuvvet çalışmalarının ardından antrenman, kondisyon koşuları ile sona erdi. İdmana sahada bireysel çalışan Gökhan Gönül ile izinli olan Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00’de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.




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