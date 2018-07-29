Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Ön Eleme Turu’nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile rövanş maçında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saat süren antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı antrenmanlar yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 19.00’da yapacağı çift antrenmanla devam edecek.