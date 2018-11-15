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Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin silahlı saldırı sonucu öldürüldü

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Crispo erkek giyim mağazalarının eski sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Crispo erkek giyim mağazalarının eski sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Hamidiye Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üstü katında yaşandı. İddiaya göre, Crispo erkek giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki kumar oynandığı öğrenilen mekanda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda başından vurulduğu öğrenilen işadamı Gültekin, kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise iş adıma Ali Rıza Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kumarhane olarak kullanıldığı öğrenilen mekanda incelemelerini sürdüren polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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