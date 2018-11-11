Beşiktaş'ta karbonmonoksit gazından ölüm iddiası

Beşiktaş Akatlar'da yalnız başına yaşayan bir adamın, yatağında çıkan ufak çaplı bir yangın sonrası eve dolan duman sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Akatlar Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 7-8 yıldır yalnız başına yaşadığı öğrenilen ve mide kanseri olan 56 yaşlarındaki Nur Fahri Akman evdeyken yatağında ufak çaplı bir yangın çıktı. Büyümeye başlayan yangına Akman müdahale etti ancak evin içerisi dumanla doldu. İddiaya göre karbonmonoksit gazından zehirlenen adam, hayatını kaybetti.

Komşuları evden duman çıktığını ve penceredeki is izlerini görmesi üzerine kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Adamın hayatından endişe eden komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip, kapıyı bir şekilde açarak içeriye girdiğinde adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tetkikleri sonucunda Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karbonmonoksit gazından zehirlendi iddiası

Polis ekipleri evin girişine ve çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Akman'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen adamın kesin ölüm sebebi, burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak.

“Geldik baktık ki pencerede is vardı”

Polis ekiplerine ihbarda bulunan bir vatandaş, “Komşular haber verdi, geldik baktık ki pencerede is vardı. İçeriye girip bir baktık ki yerde yatıyordu. Kendisi bizim kiracımız, yalnız yaşıyordu. Dumandan zehirlendi ya da mide kanseri vardı ondan olabilir. Son günlerde çok zayıflamış, iyice elden ayaktan düşmüştü. 7-8 senedir burada, eşinden ayrılmış burada yaşamaya başlamıştı. Kimseyle konuşmaz etmez, kendi yolunda bir adamdı” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.