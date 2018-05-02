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02 Mayıs 2018 20:31

Beşiktaş’ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Beşiktaş’ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

02 Mayıs 2018 20:31

haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.




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