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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüs, duvara çarptı: 8 yaralı

Beşiktaş’ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü duvara çarptı.

Beşiktaş'ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü duvara çarptı. Kazada 8 yolcu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Aniden kayan otobüs duvara çarparak durdu. Olayda ilk belirlemelere göre 8 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bazı yolcular ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanstaki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Otobüs şoförü yağmurdan dolayı kayarak kontrolü kaybettiğini söyledi. Polisi olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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