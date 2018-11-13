Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüsünün kayma anı kamerada

Beşiktaş’ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önceki yokuş aşağı kayarak inme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önceki yokuş aşağı kayarak inme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yokuşu inerken kaydığı ve o sırada kaldırımda ürüyen bir kadının korkarak duvara yaslandığı görülüyor.
Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. 8 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı inen otobüs, kaymaya başlıyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, korkup duvara yaslanıyor.