İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüsünün kayma anı kamerada

Beşiktaş’ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önceki yokuş aşağı kayarak inme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önceki yokuş aşağı kayarak inme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yokuşu inerken kaydığı ve o sırada kaldırımda ürüyen bir kadının korkarak duvara yaslandığı görülüyor.


Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. 8 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı inen otobüs, kaymaya başlıyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, korkup duvara yaslanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.