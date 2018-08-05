Beşiktaş’ta LASK Linz hazırlıkları devam etti

Ön Eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park’ta LASK Linz ile karşılaşacak olan Beşiktaş 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde Fulham’a transfer olan Fabri, sahaya gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular ardından çift kale maç gerçekleştirdi. Şenol Güneş’in çift kale maç sırasında oyunu sık sık durdurup futbolcularını uyarması dikkatlerden kaçmazken, Negredo ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Adriano, antrenmana devam edemedi. Dünya Kupası’ndan dönen Vida, yeni sözleşme imzalayan Atiba, yeni transfer Umut Nayir ve Aras Özbiliz, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

Fabri’den duygusal veda

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan ve veda eden Fabri, Londra’ya gitmeden önce antrenman sahasına gelerek idman öncesinde eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in sarılarak başarılar dilediği başarılı file bekçisi, gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarının veda ettiği Fabri, ardından siyah-beyazlı futbolcularla fotoğraf çektirdikten sonra antrenman sahasından ayrıldı. Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.