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15 Nisan 2017 15:17

Beşiktaş’ta Lyon maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2.

Beşiktaş’ta Lyon maçı hazırlıkları başladı

15 Nisan 2017 15:17

maçında Lyon ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Siyah-beyazlılarda Lyon mesaisi başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda Lyon maçında oynayan oyuncular idmanı 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaparak tamamladı.


Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı.


Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına pazartesi günü saat 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.




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